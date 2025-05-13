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"Я не хочу війни": ЗСУ взяли в полон узбекистанця, який пішов служити через паспорт РФ

Вівторок 13 травня 2025 12:42
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"Я не хочу війни": ЗСУ взяли в полон узбекистанця, який пішов служити через паспорт РФ Ілюстративне фото: ЗСУ взяли в полон узбекистанця (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Лиманському напрямку у полон ЗСУ потрапив громадянин Узбекистану, який приїхав на війну, щоб отримати російське громадянство та обіцяні виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 63 окремої механізованої бригади ЗСУ "Сталеві Леви".

Чоловік під час штурму дістав поранення і заблукав. Він потрапив на позиції українських військових, де і був затриманий.

У своєму відеозверненні він розповів, що приїхав до Росії на роботу будівельником, сподіваючись отримати російське громадянство. Йому пообіцяли російський паспорт за рік служби в армії, а також значні фінансові виплати.

"Платили 2 мільйони рублів. 100 тисяч сам використав, 800 тисяч відправив додому, а 1 100 000 залишилося на картці", - зізнався полонений.

Він також зізнався, що ніколи раніше не служив в армії, а на фронт потрапив уперше.

За його словами, після кількох днів на передовій, він зрозумів, що "не хоче війни" і "шкодує", що пішов на цей шлях.

"Думав, в армії послужу, повернуся назад. Виявляється, тут не армія, тут вбивати треба людину", - зазначив військовополонений.

Вербування РФ

Нагадаємо, ми писали, що Росія вербує африканців та азіатів у спробах нав'язати та закріпити в чужих країнах "русский мир". Детальніше про те, як це відбувається, що африканці роблять на фронті, як опиняються у полоні та що думають про росіян після, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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