"Я не хочу войны": ВСУ взяли в плен узбекистанца, который пошел служить из-за паспорта РФ
На Лиманском направлении в плен ВСУ попал гражданин Узбекистана, который приехал на войну, чтобы получить российское гражданство и обещанные выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 63 отдельной механизированной бригады ВСУ "Стальные Львы".
Мужчина во время штурма получил ранение и заблудился. Он попал на позиции украинских военных, где и был задержан.
В своем видеообращении он рассказал, что приехал в Россию на работу строителем, надеясь получить российское гражданство. Ему пообещали российский паспорт за год службы в армии, а также значительные финансовые выплаты.
"Платили 2 миллиона рублей. 100 тысяч сам использовал, 800 тысяч отправил домой, а 1 100 000 осталось на карточке", - признался пленный.
Он также признался, что никогда раньше не служил в армии, а на фронт попал впервые.
По его словам, после нескольких дней на передовой, он понял, что "не хочет войны" и "жалеет", что пошел на этот путь.
"Думал, в армии послужу, вернусь обратно. Оказывается, здесь не армия, здесь убивать надо человека", - отметил военнопленный.
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