"Я граю за свою країну, за свій народ". Світоліна в проморолику WTA – про місію, тиск і натхнення

У рамках кампанії провідні тенісистки світу розповідають про свою головну мотивацію.

"Я граю за свою країну, за свій народ в Україні. Мене підтримує величезна кількість людей, і я відчуваю цей тиск. Але, як каже Біллі Джин Кінг, тиск – це привілей", – наголошує спортсменка.

Для Світоліної тенісний корт – це місце, де вона демонструє бойовий дух та незламність.

"З високо піднятою головою, з максимальною концентрацією – це моя місія: показати бойовий дух, ніколи не здаватися і надихати дітей по всьому світу. Якщо ти дійсно старанно працюєш, ти можеш втілити свої мрії в реальність".

Світоліна наголошує, що для неї теніс – це не просто спорт, а гра заради чогось більшого:

"Для мене – це не просто гра, а місія: грати за свою країну. Це не просто тенісний корт – це сцена. Це моя сцена, щоб грати заради чогось більшого".

WTA запросила до участі в кампанії Rally the World найкращих тенісисток світу, які "надихають мільйони вболівальників своєю грою, відданістю спорту та власними історіями".