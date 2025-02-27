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"Я играю за свою страну, за свой народ". Свитолина в проморолике WTA - о миссии, давлении и вдохновении

Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в про-кампании Женской теннисной ассоциации (WTA) Rally the World ("Объединяя мир").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis.

В рамках кампании ведущие теннисистки мира рассказывают о своей главной мотивации.

"Я играю за свою страну, за свой народ в Украине. Меня поддерживает огромное количество людей, и я чувствую это давление. Но, как говорит Билли Джин Кинг, давление - это привилегия", - отмечает спортсменка.

Для Свитолиной теннисный корт - это место, где она демонстрирует боевой дух и несокрушимость.

"С высоко поднятой головой, с максимальной концентрацией - это моя миссия: показать боевой дух, никогда не сдаваться и вдохновлять детей по всему миру. Если ты действительно усердно работаешь, ты можешь воплотить свои мечты в реальность".

Свитолина отмечает, что для нее теннис - это не просто спорт, а игра ради чего-то большего:

"Для меня - это не просто игра, а миссия: играть за свою страну. Это не просто теннисный корт - это сцена. Это моя сцена, чтобы играть ради чего-то большего".

WTA пригласила к участию в кампании Rally the World лучших теннисисток мира, которые "вдохновляют миллионы болельщиков своей игрой, преданностью спорту и собственными историями".

 

Ранее норвежская звезда биатлона с лозунгом "Слава Украине!" напомнил миру о годовщине полномасштабного вторжения.

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ТеннисЭлина Свитолина