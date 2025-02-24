Норвезька зірка біатлону з гаслом "Слава Україні!" нагадав світу про річницю повномасштабного вторгнення

Норвезький біатлоніст Ендре Стремсгейм, який напередодні виграв "золото" в масстарті на чемпіонаті світу в швейцарському Ленцергайде, підтримав Україну в річницю повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram біатлоніста .

Біатлоніст відомий своєю прихильністю до України, закликав на свій сторінці в соцмережі посилити підтримку нашої країни.

"Вчора я став чемпіоном світу, а сьогодні мої думки знову про Україну. В цей день виповнилося три роки з моменту початку повномасштабного вторгнення. Останні тижні в Ленцергайде Європа мала свято біатлону, і я сподіваюсь, що вона й надалі буде міцно стояти разом з Україною. А Норвегія збільшить підтримку! Слава Україні! Героям Слава!", – йдеться в дописі.

Стремсгейм послідовно підтримує Україну. Зокрема в гонках на Кубок світу він змагається з синьо-жовтим прапором, який розміщений на прицілі його гвинтівки.

"Це жахливо, що вторгнення триває так довго. Думаю, що дуже-дуже важливо робити все, щоб підтримати Україну. Саме тому я маю український прапор на прицілі", – так пояснив спортсмен свій зворушливий жест на підтримку нашої держави.

Хто такий Ендре Стрьомсгейм

27-річний норвезький біатлоніст, що проводить третій повноцінний сезон на рівні Кубка світу. Триразовий чемпіон Європи. Має дев'ять подіумів на рівні Кубка світу, два з яких – у поточному сезоні. В особистих стартах двічі здобував "золото" на етапах КС.

На чемпіонаті світу-2025, окрім перемоги в масстарті, виграв "золото" в чоловічій естафеті в складі збірної Норвегії.