"Я чекаю цього". Зірка "Дюни" дорікнув ПФЛ Франції за перепони для фанатів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foot Mercato .

28-річний кіноактор використав прямий ефір французького ТБ, щоб звернутися до організатора змагань Ліги 1 та Ліги 2. Лауреат низки премій розкритикував підхід ПФЛ до роботи зі соцмережами.

"Вони з незрозумілої для мене причини чекають завершення всіх матчів. Покажть мені головні моменти. Я в Лос-Анджелесі, чекаю цього. Вперед, "зелені", – заявив Шаламе, дорікнувши функціонерам за зволікання з публікацією хайлайтів поєдинків.

Американський актор французького походження давно захоплюється футболом. У дитинстві він марив кар'єрою футболіста та взявся підтримувати французький "Сент-Етьєн". Наразі команда змагається в Лізі 2, де йде на 7-й сходинці в турнірній таблиці.

Що відомо про "Сент-Етьєн"

Заснований у 1919 році клуб, історичний гранд Франції. Десятиразовий чемпіон республіки, шестиразовий володар Кубка та п'ятиразовий переможець Суперкубка Франції, володар Кубка ліги 2012/13.

Золоті часи "зелених" припали на 60-80-ті рр. Тоді "Сент-Етьєн" завоював дев'ять з десяти титулів і дійшов до фіналу Кубка чемпіонів 1975/76, де поступився мюнхенській "Баварії" (0:1). У 1979-1982 рр. кольори гранда захищав легендарний Мішель Платіні (145 матчів, 83 голи).

У різні роки "Сент-Етьєн" перетинався з українськими командами на європейській арені. З київським "Динамо" французький колектив обмінявся домашніми перемогами в 1/4 фіналу Кубку чемпіонів навесні 1976-го (0:2, 3:0). У минулому десятилітті двічі переміг "Дніпро" при одній нічиїй та поразці в Лізі Європи, а з "Олександрією" двічі розійшовся нічиєю в сезоні 2019/20 другого за рангом єврокубка.