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"Я жду этого". Звезда "Дюны" упрекнул ПФЛ Франции за преграды для фанатов

Среда 14 февраля 2024 15:29
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"Я жду этого". Звезда "Дюны" упрекнул ПФЛ Франции за преграды для фанатов Фото: Поклонник "Сент-Этьена" Тимоти Шаламе (tomandlorenzo.com)
Автор: Антон Федорцив

Голливудский актер Тимоти Шаламе во время посещения Франции неожиданно высказал претензии к местной Профессиональной футбольной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foot Mercato.

28-летний киноактер использовал прямой эфир французского ТВ, чтобы обратиться к организатору соревнований Лиги 1 и Лиги 2. Лауреат ряда премий раскритиковал подход ПФЛ к работе соцсетями.

"Они по непонятной для меня причине ждут завершения всех матчей. Покажите мне главные моменты. Я в Лос-Анджелесе, жду этого. Вперед, "зеленые", – заявил Шаламе, упрекнув функционеров за промедление с публикацией хайлайтов поединков.

Американский актер французского происхождения увлекается футболом. В детстве он грезил карьерой футболиста и принялся поддерживать французский "Сент-Этьен". В данный момент команда соревнуется в Лиге 2, где идет на 7-й строчке в турнирной таблице.

Что известно о "Сент-Этьене"

Основанный в 1919 году клуб, исторический гранд Франции. Десятикратный чемпион республики, шестикратный обладатель Кубка и пятикратный победитель Суперкубка Франции, обладатель Кубка лиги 2012/13.

Золотые времена "зеленых" пришлись на 60-80-е гг. Тогда "Сент-Этьен" завоевал девять из десяти титулов и дошел до финала Кубка чемпионов 1975/76, где уступил мюнхенской "Баварии" (0:1). В 1979-1982 гг. цвета гранда защищал легендарный Мишель Платини (145 матчей, 83 гола).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Марселя" перед возвращением еврокубков для "Шахтера".

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