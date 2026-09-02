Xiaomi робить ставку на власні чипи: новий Fold отримає 3-нм Xring O3

Революція чипів та характеристики Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold стане першим складаним смартфоном компанії з внутрішнім згинанням екрана та незвично широким форм-фактором.

Технологічні оглядачі стверджують, що за пропорціями він більше нагадує Huawei Pura X Max, ніж вузький і витягнутий Samsung Galaxy Fold 8.

Ключові технічні особливості смартфона та нового процесора:

Китайська технологічна база: 3-нанометровий чип Xring O3 працює у парі з оперативною пам'яттю LPDDR6 від місцевого виробника ChangXin Memory Technologies.

Потужні ядра: 10-ядерний процесор видає максимальну тактову частоту до 4,35 ГГц.

Проривна графіка: 16-ядерний графічний прискорювач G2-Ultra NX працює на 85 відсотків швидше за попереднє покоління, споживаючи при цьому на 64 відсотки менше енергії.

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Рекордний планшет

Новий флагманський процесор Xring O3 дістався й планшету Xiaomi Pad 9 Pro Max.

У нещодавніх тестах Geekbench пристрій під номером моделі M367FC продемонстрував вражаючі результати:

3 710 балів у одноядерному режимі,

14 319 балів у багатоядерному.

Для стабільної роботи з важким відеомонтажем, графікою та багатозадачністю планшет оснастять акумулятором ємністю понад 10 000 мАг і швидкою дротовою зарядкою потужністю 120 Вт.

Нагадаємо - нещодавно у мережу потрапили промо-матеріали нової операційної системи HyperOS 4, яка буде встановлена на Mix Fold 5 з заводу, а згодом стане доступною для інших смартфонів та планшетів бренду.

Основні зміни в інтерфейсі та функціоналі

Стиль Liquid Glass - візуальне оформлення отримало прозорі елементи, ефекти заломлення світла та напівпрозорі картки у Центрі керування пристроями.

Оновлений робочий стіл - користувачі отримають редизайн екрана блокування, віджети з можливістю групування, кастомізовані розміри папок і розумну сітку для значків.

ШІ-функції - система отримає покращені алгоритми штучного інтелекту. У китайській версії буде інтегрований оновлений асистент Super Xiao AI, тоді як для глобальних версій очікується інтеграція Google Gemini.

Також з'явиться розумна клавіатура з можливістю перекладу та транскрипції тексту, а також ШІ-помічник для нотаток.