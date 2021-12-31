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Xiaomi продемонстрировала на что способен ее CyberDog: видео

Автор: Сергей Пышкин

О робопсе CyberDog от Xiaomi стало известно во время августовской выставки. В этот же раз компания поделилась видеороликом на котором продемонстрировала его возможности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Xiaomi.

Внешне CyberDog довольно похож на Spot - разработку от Boston Dynamic, впрочем, он отличается своими габаритами, а особенно стоимостью.

Так, цена на аппарат от Xiaomi составляет всего 1,540 долларов, а Spot - 74,500.

Xiaomi оснастила робобпса двигателями собственной разработки, благодаря чему он способен двигаться со скоростью до 3,2 м/с и выполнять сложные действия, в том числе и сальто назад. На видео можно увидеть как пес подает лапу, радуется когда его гладят или же заваливается на спину.

Чем именно оборудован CyberDog:

  • платформой Nvidia Jetson Xavier NX;

  • SSD на 128 ГБ;

  • сенсорными и ультразвуковыми датчиками;

  • широкоугольной камерой;

  • модулем GPS;

  • модулем глубины Intel RealSense D450;

  • тремя портами, среди которых: обычный USB Type-C и HDMI.

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Xiaomi