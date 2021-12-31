Xiaomi продемонстрировала на что способен ее CyberDog: видео
О робопсе CyberDog от Xiaomi стало известно во время августовской выставки. В этот же раз компания поделилась видеороликом на котором продемонстрировала его возможности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Xiaomi.
Внешне CyberDog довольно похож на Spot - разработку от Boston Dynamic, впрочем, он отличается своими габаритами, а особенно стоимостью.
Так, цена на аппарат от Xiaomi составляет всего 1,540 долларов, а Spot - 74,500.
Xiaomi оснастила робобпса двигателями собственной разработки, благодаря чему он способен двигаться со скоростью до 3,2 м/с и выполнять сложные действия, в том числе и сальто назад. На видео можно увидеть как пес подает лапу, радуется когда его гладят или же заваливается на спину.
Чем именно оборудован CyberDog:
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платформой Nvidia Jetson Xavier NX;
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SSD на 128 ГБ;
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сенсорными и ультразвуковыми датчиками;
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широкоугольной камерой;
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модулем GPS;
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модулем глубины Intel RealSense D450;
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тремя портами, среди которых: обычный USB Type-C и HDMI.
What can #XiaomiCyberDog do?— Xiaomi (@Xiaomi) December 30, 2021
Check out the latest episode of #XiaomiAcademy to explore all the possibilities! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/KdF22IC56G