Xiaomi продемонстрировала на что способен ее CyberDog: видео

О робопсе CyberDog от Xiaomi стало известно во время августовской выставки . В этот же раз компания поделилась видеороликом на котором продемонстрировала его возможности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Xiaomi.

Внешне CyberDog довольно похож на Spot - разработку от Boston Dynamic, впрочем, он отличается своими габаритами, а особенно стоимостью.

Так, цена на аппарат от Xiaomi составляет всего 1,540 долларов, а Spot - 74,500.

Xiaomi оснастила робобпса двигателями собственной разработки, благодаря чему он способен двигаться со скоростью до 3,2 м/с и выполнять сложные действия, в том числе и сальто назад. На видео можно увидеть как пес подает лапу, радуется когда его гладят или же заваливается на спину.

Чем именно оборудован CyberDog: