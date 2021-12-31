Xiaomi продемонструвала на що здатний її CyberDog: відео

Про робопса CyberDog від Xiaomi стало відомо під час серпневої виставки . Цього ж разу компанія поділилася відеороликом на якому продемонструвала його можливості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Xiaomi.

Зовнішньо CyberDog доволі схожий на Spot - розробку від Boston Dynamic, втім він відрізняється своїми габаритами, а особливо вартістю.

Так, ціна на апарат від Xiaomi становить лише 1,540 доларів, а Spot - 74,500.

Xiaomi обладнала робобпса двигунами власної розробки, завдяки чому він здатний рухатися зі швидкістю до 3,2 м/с й виконувати складні дії, у тому числі й сальто назад. На відео можна побачити як пес подає лапу, радіє коли його гладять або ж завалюється на спину.

Чим саме обладнаний CyberDog: