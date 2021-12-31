Xiaomi продемонструвала на що здатний її CyberDog: відео
Про робопса CyberDog від Xiaomi стало відомо під час серпневої виставки. Цього ж разу компанія поділилася відеороликом на якому продемонструвала його можливості.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Xiaomi.
Зовнішньо CyberDog доволі схожий на Spot - розробку від Boston Dynamic, втім він відрізняється своїми габаритами, а особливо вартістю.
Так, ціна на апарат від Xiaomi становить лише 1,540 доларів, а Spot - 74,500.
Xiaomi обладнала робобпса двигунами власної розробки, завдяки чому він здатний рухатися зі швидкістю до 3,2 м/с й виконувати складні дії, у тому числі й сальто назад. На відео можна побачити як пес подає лапу, радіє коли його гладять або ж завалюється на спину.
Чим саме обладнаний CyberDog:
-
платформою Nvidia Jetson Xavier NX;
-
SSD на 128 ГБ;
-
сенсорними й ультразвуковими датчиками;
-
ширококутною камерою;
-
модулем GPS;
-
модулем глибини Intel RealSense D450;
-
трьома портами, серед яких: звичайний USB, Type-C і HDMI.
What can #XiaomiCyberDog do?— Xiaomi (@Xiaomi) December 30, 2021
Check out the latest episode of #XiaomiAcademy to explore all the possibilities! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/KdF22IC56G