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Xiaomi презентував нову версію ноутбука Redmi Book Pro

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Китай, Понеділок 20 лютого 2023 23:30
Xiaomi презентував нову версію ноутбука Redmi Book Pro Фото: ноутбук Redmi Book Pro (Xiaomi)
Автор: Олена Черкасець

Китайська компанія Xiaomi презентувала ноутбук Redmi Book Pro 2022 Enhanced Edition, модифікований 12-ядерним 16-потоковим процесором Core i5-12500H. Раніше пристрій комплектувався процесорами Intel Core i5-12450H та i7-12650H.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ithome.

Щодо інших специфікацій, то вони залишилися незмінними. Ноутбук обладнаний 15.6-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 3.2K, частотою оновлення зображення 90 Гц та максимальною яскравістю 400 кд/кв.м, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5-5200, 512 ГБ пам'яті SSD PCIe 4.0.

Пристрій також пропонує батарею на 72 Вт, що забезпечує до 12.5 годин автономності, клавіатуру з підсвічуванням, порт USB-C з інтерфейсом Thunderbolt 4, відеовихід HDMI 2.0.

Важить ноутбук 1.8 кг, а його товщина становить 14.9 мм. Нова версія Redmi Book Pro 2022 Enhanced Edition оцінюється лише в 700 доларів.

Нагадаємо, компанія Apple додасть нові фішки для української клавіатури. У гаджетів тепер з’явиться функція "предиктивного вводу", коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів або фраз.

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