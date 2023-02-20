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Xiaomi представил новую версию ноутбука Redmi Book Pro

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Китай, Понедельник 20 февраля 2023 23:30
Xiaomi представил новую версию ноутбука Redmi Book Pro Фото: ноутбук Redmi Book Pro (Xiaomi)
Автор: Елена Черкасец

Китайская компания Xiaomi представила ноутбук Redmi Book Pro 2022 Enhanced Edition, модифицированный 12-ядерным 16-поточным процессором Core i5-12500H. Ранее устройство комплектовалось процессорами Intel Core i5-12450H и i7-12650H.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ithome .

Что касается других спецификаций, то они остались прежними. Ноутбук оснащён 15.6-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 3.2K, частотой обновления изображения 90 Гц и максимальной яркостью 400 кд/кв.м, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5200, 512 ГБ памяти SSD PCIe.

Устройство также имеет батарею на 72 Вт, обеспечивающую до 12.5 часов автономности, клавиатуру с подсветкой, порт USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, видеовыход HDMI 2.0.

Весит ноутбук 1.8 кг, а его толщина составляет 14.9 мм. Новая версия Redmi Book Pro 2022 Enhanced Edition оценивается только в 700 долларов.

Напомним, компания Apple добавит новые фишки для украинской клавиатуры. У гаджетов теперь появится функция "предиктивного ввода", когда смартфон в процессе набора предлагает варианты окончания слов или фраз.

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