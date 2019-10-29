Xiaomi презентует первый в мире смартфон с камерой на 108 Мп

Китайская компания Xiaomi анонсировала выход первого в мире смартфона с разрешением камеры в более 100 мегапикселей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Xiaomi в Twitter.

Сообщается, что в ближайшее время компания презентует смартфон Mi Note 10 с камерой на 108 Мп. Камера будет состоять из пяти модулей и позволит кадрировать картинку без потери качества изображения.

Ожидается, что смартфон будет работать на однокристальной системе SoC Snapdragon 855 или 855+.

О точной дате выхода смартфона не сообщается, но ранее Xiaomi сообщала, что первым смартфоном с камерой на 108 Мп станет Mi CC9 Pro, выход которого был запланирован на 5 ноября.

Напомним, 28 октября Apple презентовала новые беспроводные шумоподавляющие наушники AirPods Pro. В продажу наушники поступят 30 октября. Сообщается, что наушники будут работать без подзарядки 4,5 часа.

Также РБК-Украина сообщало, что Huawei запланировала старт продаж сгибаемого смартфона Mate X на 15 ноября. Стоимость первого сгибаемого смартфона Huawei Mate X стартует от 2,4 тыс. долларов.