Xiaomi презентує перший в світі смартфон з камерою на 108 Мп

Китайська компанія Xiaomi анонсувала вихід першого в світі смартфона з роздільною здатністю камери в понад 100 мегапікселів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Xiaomi Twitter.

Повідомляється, що найближчим часом компанія презентує смартфон Mi Note 10 з камерою на 108 Мп. Камера буде складатися з п'яти модулів і дозволить кадрувати зображення без втрати якості зображення.

Очікується, що смартфон буде працювати на однокристальних системі SoC Snapdragon 855 або 855+.

Про точну дату виходу смартфона не повідомляється, але раніше Xiaomi повідомляла, що першим смартфоном з камерою на 108 Мп стане Mi CC9 Pro, вихід якого був запланований на 5 листопада.

Нагадаємо, 28 жовтня Apple презентувала нові бездротові шумоподавлюючі навушники AirPods Pro. У продаж навушники надійдуть 30 жовтня. Повідомляється, що навушники будуть працювати без підзарядки 4,5 години.

Також РБК-Україна повідомляло, що Huawei запланувала старт продажів сгибаемого смартфона Mate X на 15 листопада. Вартість першого сгибаемого смартфона Huawei Mate X стартує від 2,4 тис. доларів.