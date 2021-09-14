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Xiaomi планирует разблокировать смартфоны в оккупированном Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Китайская компания Xiaomi планирует разблокировать смартфоны в оккупированном Крыму, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане. Блокировку производитель объяснил борьбой с контрабандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Time.

В китайской компании заявили, что временная блокировка смартфонов в ряде регионов была связана с предотвращением и расследованием случаев контрабанды. Производитель отметил, что это нарушает безопасность пользователей и права потребителей.

"Расследование дало значительные результаты, и теперь заблокированные устройства можно разблокировать", - цитирует издание представителя Xiaomi.

Напомним, ранее сообщалось о блокировке смартфонов Xiaomi в ряде регионов и странах, попавших под западные санкции. Речь шла об оккупированном Россией Крыме, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.

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