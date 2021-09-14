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Xiaomi планує розблокувати смартфони в окупованому Криму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Китайська компанія Xiaomi планує розблокувати смартфони в окупованому Криму, а також Кубі, Ірані, Сирії, Північній Кореї та Судані. Блокування виробник пояснив боротьбою з контрабандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Time.

У китайській компанії заявили, що тимчасове блокування смартфонів в ряді регіонів була пов'язана із запобіганням і розслідуванням випадків контрабанди. Виробник зазначив, що це порушує безпеку користувачів і права споживачів.

"Розслідування дало значні результати, і тепер заблоковані пристрої можна розблокувати", - цитує видання представника Xiaomi.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про блокування смартфонів Xiaomi в ряді регіонів і країнах, що потрапили під західні санкції. Йшлося про окупований Росією Крим, а також Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан.

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