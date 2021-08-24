UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Xiaomi отказывается от бренда Mi после 10 лет его существования

Автор: Сергей Пышкин

Китайский техногигант Xiaomi принял решение отказаться от бренда Mi после 10 лет его существования. Недавно компания представила новый флагман Mix 4 и заявила, что все последующие продукты будут иметь название производителя и самого устройства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на XDA-Developers.

В свое время один из основателей компании Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что Mi расшифровывается, как "Mobile Internet" и "Mission Impossible". Возможно, после того, как техногигант в июне стал брендом №1, обойдя при этом Apple и Samsung, производитель решил, что миссия линейки выполнена. Впрочем, официальной трактовки названия бренда, со стороны Xiaomi, пока не поступало.

Напомним, что первым смартфоном компании стал Xiaomi Mi 1. На тот момент телефон стоил 1999 юаней, то есть около 308 долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Xiaomi