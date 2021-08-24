Xiaomi відмовляється від бренду Mi після 10 років його існування

Свого часу один із засновників компанії Xiaomi Лей Цзюнь відзначив, що Mi розшифровується, як "Mobile Internet" та "Mission Impossible". Можливо, після того, як техногігант у червні став брендом №1, обійшовши при цьому Apple та Samsung, виробник вирішив, що місія лінійки виконана. Втім, офіційного трактування назви бренду, з боку Xiaomi, поки що не надходило.

Нагадаємо, що першим смартфоном компанії став Xiaomi Mi 1. На той момент телефон коштував 1999 юанів, тобто близько 308 доларів.