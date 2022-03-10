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Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в РФ, - FT

Автор: Валерия Полищук

Крупнейшие китайские производители смартфонов сокращают поставки в Россию из-за обвала рубля и западных санкций. Поставки ведущих китайских производителей смартфонов Xiaomi, Oppo и Huawei упали как минимум наполовину с начала войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Xiaomi и Huawei не дали комментариев. Компания Oppo была недоступна для комментариев.

"Открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как Apple и Samsung, политически чувствительно. Но с точки зрения бизнеса, имеет смысл стоять в стороне и наблюдать, что будет дальше", - заявил один из бывших руководителей Xiaomi.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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