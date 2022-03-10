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Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили поставки смартфонів в РФ, - FT

Автор: Валерія Поліщук

Найбільші китайські виробники смартфонів скорочують поставки в Росію через обвал рубля і західних санкцій. Поставки провідних китайських виробників смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei впали як мінімум наполовину з початку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Xiaomi і Huawei не дали коментарів. Компанія Oppo була недоступна для коментарів.

"Відкрито оголошувати про припинення продажів на російському ринку, як Apple і Samsung, політично чутливо. Але з точки зору бізнесу, має сенс стояти осторонь і спостерігати, що буде далі", - заявив один з колишніх керівників Xiaomi.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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КитайВійна Росії проти України