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Xiaomi обошла Apple по количеству продаж смартфонов в мире

Автор: Сергей Пышкин

Xiaomi является вторым по величине производителем смартфонов в мире, согласно отчету за второй квартал текущего года. Китайская компания обошла Apple на несколько процентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Canalys.

Согласно отчету от исследовательской компании в тройку лидеров попали:

  • Samsung - 19% мирового рынка;
  • Xiaomi - 17% мирового рынка;
  • Apple - 14% мирового рынка.

В частности, замыкают пятерку ведущих поставщиков - BBK Oppo и Vivo (10% мирового рынка).

Стоит отметить, что согласно 2020 году, в 2021 году Xiaomi поставила на 83% больше мобильных телефонов. Samsung, со своей стороны на 15%, а Apple лишь на 1%.

"Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес", - отмечает менеджер исследовательской компании Бен Стентон.

Несмотря на все, китайская компания и в дальнейшем нацелена на массовый рынок, в связи с чем средняя цена продаж у нее ниже на 40% по сравнению с Samsung и 75% по сравнению с Apple соответственно.

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