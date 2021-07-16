Xiaomi обошла Apple по количеству продаж смартфонов в мире

Xiaomi является вторым по величине производителем смартфонов в мире, согласно отчету за второй квартал текущего года. Китайская компания обошла Apple на несколько процентов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Canalys.
Согласно отчету от исследовательской компании в тройку лидеров попали:
В частности, замыкают пятерку ведущих поставщиков - BBK Oppo и Vivo (10% мирового рынка).
Стоит отметить, что согласно 2020 году, в 2021 году Xiaomi поставила на 83% больше мобильных телефонов. Samsung, со своей стороны на 15%, а Apple лишь на 1%.
"Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес", - отмечает менеджер исследовательской компании Бен Стентон.
Несмотря на все, китайская компания и в дальнейшем нацелена на массовый рынок, в связи с чем средняя цена продаж у нее ниже на 40% по сравнению с Samsung и 75% по сравнению с Apple соответственно.