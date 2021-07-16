Xiaomi обошла Apple по количеству продаж смартфонов в мире

Согласно отчету от исследовательской компании в тройку лидеров попали:

Samsung - 19% мирового рынка;

Xiaomi - 17% мирового рынка;

Apple - 14% мирового рынка.

В частности, замыкают пятерку ведущих поставщиков - BBK Oppo и Vivo (10% мирового рынка).

Стоит отметить, что согласно 2020 году, в 2021 году Xiaomi поставила на 83% больше мобильных телефонов. Samsung, со своей стороны на 15%, а Apple лишь на 1%.

"Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес", - отмечает менеджер исследовательской компании Бен Стентон.

Несмотря на все, китайская компания и в дальнейшем нацелена на массовый рынок, в связи с чем средняя цена продаж у нее ниже на 40% по сравнению с Samsung и 75% по сравнению с Apple соответственно.