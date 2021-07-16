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Xiaomi обійшла Apple за кількістю продажів смартфонів у світі

Автор: Сергій Пишкін

Xiaomi є другим за величиною виробником смартфонів у світі, згідно зі звітом за другий квартал поточного року. Китайська компанія обійшла Apple на декілька відсотків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Canalys.

Відповідно до звіту від дослідницької компанії до трійки лідерів потрапили:

  • Samsung - 19% світового ринку;
  • Xiaomi - 17% світового ринку;
  • Apple - 14% світового ринку;

Зокрема, замикають п’ятірку провідних постачальників - BBK Oppo і Vivo (10% світового ринку).

Варто відзначити, що відповідно до 2020 року, у 2021 році Xiaomi поставила на 83% більше мобільних телефонів. Samsung, зі свого боку на 15%, а Apple лише на 1%.

"Xiaomi швидко розвиває свій закордонний бізнес", - відзначає менеджер дослідницької компанії Бен Стентон.

Попри усе, китайська компанія і надалі націлена на масовий ринок, у зв’язку з чим середня ціна продажів у неї нижче на 40% у порівнянні з Samsung й 75% у порівнянні з Apple відповідно.

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