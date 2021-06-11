Xiaomi намерена выпускать смартфоны без порта зарядки

Возможность отказа портов и разъемов обсуждалась во время презентации новой технологии компании - проводной и беспроводной зарядки HyperCharge.

Совместимый блок беспроводной зарядки может подавать на смартфон мощность до 120 Вт, что больше, чем у находящихся в продаже быстрых проводных зарядок.

По словам инженеров компании, единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным способом зарядки смартфона, заключается в том, что технология беспроводной зарядки еще не доведена до совершенства, а ее инфраструктура в общественных местах в настоящее время - скудна.

Проводная зарядка также является более зрелым решением по сравнению с беспроводной. Люди даже ставят под сомнение безопасность этой технологии, тем более что в последнее время скорость зарядки увеличилась.