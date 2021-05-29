ОС от Google и уязвимость процессоров Apple. Главное из мира технологий

Американская компания Google начала распространять новую операционную систему Fuchsia OS, а Facebook запретят зарабатывать на дезинформации . Кроме того, на рынке космического туризма появился конкурент SpaceX и Blue Origin.

Об этом и другом читайте в подборке новостей из мира технологий.

Facebook и Google запретят зарабатывать на дезинформации

Европейская комиссия разрабатывает меры, которые не позволят Facebook и Google зарабатывать на дезинформации. В том числе, обязав рекламные биржи и бренды подписать кодекс борьбы с дезинформацией в интернете.

Представитель Facebook заявил, что компания поддерживает стремление Еврокомиссии к большей прозрачности для пользователей и лучшему сотрудничеству. А в Twitter заявили, что "поддерживают инклюзивный подход, который более широко рассматривает информационную систему для решения проблем дезинформации".

Также стало известно, что в отношении Facebook в ЕС проведут антимонопольное расследование на предмет размещения бизнес-объявлений, поскольку компания продвигает бесплатные услуги на площадке Marketplace для более 2 млрд пользователей.

Google выпустил операционную систему Fuchsia

Компания Google наконец-то выпустила долгожданную операционную систему Fuchsia. Она уже прилетает пользователям в виде обновлений. В частности, владельцам смарт-дисплея Nest Hub первого поколения. Апдейт устанавливает Fuchsia вместо Cast OS, в ближайшее время должен состояться полномасштабный релиз.

Пока неясно, на каких еще устройствах появится Fuchsia, но с помощью эмулятора ее уже портировали на персональный компьютер. Для использования эмулятора Fuchsia OS нужен установленный дистрибутив Linux, минимум 8 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Core, а также дискретная видеокарта.

Microsoft анонсировал самый быстрый браузер для Windows

Американский Microsoft готовит крупное обновление фирменного браузера Edge. Одно из нововведений - режим "спящих вкладок". Он будет освобождать системные ресурсы за счет приостановки загрузки содержимого на всех фоновых вкладках.

Еще одно нововведение - функция "ускорение запуска". Она загружает Edge еще во время старта Windows 10 и поддерживает работу даже после закрытия всех его окон. По заявлению компании, это позволит ускорить время запуска браузера на 41%.

Неустранимая уязвимость в процессорах Apple

Разработчики обнаружили серьезную брешь в безопасности новейшего чипа Apple M1, которую нельзя исправить очередной прошивкой. Эта уязвимость позволяет двум любым приложениям на macOS обмениваться данными между собой без использования стандартных функций операционной системы.

Эта функция работает даже между процессами, который запущены от имени разных пользователей и с разными уровнями привилегий, создавая скрытый канал для обмена информацией. Полностью исправить проблему можно только на аппаратном уровне.

На практике уязвимостью сложно воспользоваться, поскольку предварительно нужно взломать сам компьютер. На деле скрытый канал обмена данных может использоваться разве что для показа целевой рекламы.

Xiaomi официально вышла из черного списка США и заявила о рекордной прибыли

Китайская Xiaomi по решению американского суда официально лишилась статуса "военного предприятия". Благодаря отмене наложенных санкций американцам снова разрешили покупать ценные бумаги производителя электроники.

На фоне этой новости Xiaomi опубликовала финансовый отчет за I квартал 2021, который показал рекордную прибыль. За этот период доходы компании составили 12 млрд долларов, что почти на 55% больше показателей аналогичного периода 2020 года. Скорректированная чистая прибыль составила почти 940 млн долларов - почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Новый игрок на рынке космического туризма

Американская компания Virgin Galactiс провела испытания пилотируемого корабля SpaceShipTwo Unity, который будет задействован для космического туризма. Испытания прошли в Нью-Мексико, корабль запустили с самолета-носителя на высоте 13 км.

Корабль поднялся на запланированную высоту, после чего успешно приземлился. На сегодня около 600 человек зарезервировали билеты на будущие полеты Virgin Galactic. Они стоят от 200 до 250 тысяч долларов.