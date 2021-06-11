Xiaomi має намір випускати смартфони без порту зарядки

Можливість відмови портів і роз'ємів обговорювалася під час презентації нової технології компанії - дротової і бездротової зарядки HyperCharge.

Сумісний блок бездротової зарядки може подавати на смартфон потужність до 120 Вт, що більше, ніж у швидких дротових зарядок.

За словами інженерів компанії, єдина причина, по якій дротова зарядка як і раніше є основним способом зарядки смартфона, полягає в тому, що технологія бездротової зарядки ще не доведена до досконалості, а її інфраструктура в громадських місцях в цей час - мізерна.

Дротова зарядка також є більш зрілим рішенням у порівнянні з бездротовою. Люди навіть ставлять під сумнів безпеку цієї технології, тим більше що останнім часом швидкість зарядки збільшилася.