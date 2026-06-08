Xbox Series X25: як виглядає ювілейна консоль і геймпад Duke від Microsoft

Офіційна дата ювілею припадає на листопад, проте святкові заходи та релізи стартували заздалегідь.

Нова модифікація флагманської консолі отримала офіційну назву Xbox Series X25.

Головні відмінності лімітованого видання

Колір. Корпус консолі виготовлений із напівпрозорого пластику фірмового зеленого кольору, який повністю повторює дизайн найпершої приставки Xbox 2001 року.

Унікальні деталі. На відміну від стандартної версії, фірмовий логотип на корпусі світиться зеленим кольором, а на лицьовій панелі розміщено емблему 25-річчя.

Технічні характеристики. З точки зору заліза, консоль не зазнала змін. Пристрій повністю ідентичний базовому Xbox Series X та оснащений твердотіловим накопичувачем ємністю 1 ТБ.

Аналогічну колірну палітру для своїх аксесуарів раніше використовували лише сторонні ліцензовані виробники, проте тепер Microsoft випускає офіційний колекційний продукт.

Xbox Wireless Controller X25 Special Edition (фото: Xbox)

Повернення контролера Duke: особливості ювілейного геймпада

Разом із консоллю компанія презентувала бездротовий контролер Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Він також виконаний у зеленому напівпрозорому стилі.

Головною фішкою геймпада стала данина поваги першому культовому контролеру бренду, відомому серед гравців як Duke. Розробники повернули оригінальне кольорове забарвлення для основних кнопок ABXY, а також змінили формат бамперів, щоб передати тактильні та візуальні відчуття від гри на першій консолі компанії.

Графік релізів

Колекційний комплект, який містить консоль Xbox Series X25 та ювілейний геймпад, надійде у продаж у листопаді.

Для тих, хто не планує купувати нову приставку, компанія передбачила можливість придбати ретро-геймпад як окремий аксесуар. Його офіційні продажі розпочнуться трохи раніше - у жовтні.

Точну вартість новинок та дату старту прийому попередніх замовлень представники Microsoft пообіцяли оголосити найближчим часом.