WTA Finals-2024: Свьонтек із розгромом росіянки на заміну наблизила півфінал змагань

WTA Finals Riyadh, "помаранчева" група

Свьонтек – Касаткіна – 2:0 (6:1, 6:0)

Екс-перша ракетка світу витратила на перемогу над нейтральною росіянкою усього 53 хвилини. Стартувала Свьонтек із п'яти виграних геймів поспіль. Лише в шостому Касаткіна зуміла розмочити рахунок, але вже в наступному польська тенісистка реалізувала сетбол.

Ще менше російська спортсменка опиралася в другій партії. Цього разу вона не змогла взяти жодного пункту. Як наслідок, Свьонтек із трьома брейками та 75% виграних очок на перших подачах повісила Касаткіній "бублик".

Із двома перемогами в активі полька загострила боротьбу за місце в 1/2 фіналу змагань. Тепер вона вболіватиме за американку Гауфф у протистоянні з чеською тенісисткою Крейчіковою. Третя перемога представниці США гарантовано виведе Свьонтек у півфінал.

Як Іга Свьонтек грала на WTA Finals

Польська тенісистка вчетверте поспіль приїхала на Підсумковий турнір. Дебют припав на сезон-2021, коли вона вилетіла на груповму етапі з двома поразками в пасиві.

Рік по тому Свьонтек вийшла в півфінал, де в трьох сетах поступилася білорусці Сабаленко. Щоправда, та програла фінал змагань французькій тенісистці Гарсії.

Нарешті торік полька тріумфувала в турнірі, вигравши всі 5 матчів. У фіналі вона здолала Пегулу (6:1, 6:0).