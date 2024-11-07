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WTA Finals-2024: Свентек с разгромом россиянки на смену приблизила полуфинал соревнований

Фото: Ига Свентек одержала вторую победу в Эр-Рияде (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Антон Федорцив

Полька Ига Свентек уверенно обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину на групповом этапе Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Последняя экстренно заменила американку Джессику Пегулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Finals Riyadh, "оранжевая" группа

Свентек – Касаткина – 2:0 (6:1, 6:0)

 

Экс-первая ракетка мира потратила на победу над нейтральной россиянкой всего 53 минуты. Стартовала Свентек из пяти выигранных геймов подряд. Лишь в шестом Касаткина сумела размочить счет, но уже в следующем польская теннисистка реализовала сетбол.

Еще меньше российская спортсменка сопротивлялась во второй партии. В этот раз она не смогла взять ни одного пункта. Как следствие, Свентек с тремя брейками и 75% выигранных очков на первых подачах повесила Касаткиной "баранку".

С двумя победами в активе полячка обострила борьбу за место в 1/2 финала соревнований. Теперь она будет болеть за американку Гауфф в противостоянии с чешской теннисисткой Крейчиковой. Третья победа представительницы США гарантированно выведет Свентек в полуфинал.

Как Ига Свентек играла на WTA Finals

Польская теннисистка в четвертый раз подряд приехала на Итоговый турнир. Дебют пришелся на сезон-2021, когда она вылетела на групповом этапе с двумя поражениями в пассиве.

Год спустя Свентек вышла в полуфинал, где в трех сетах уступила белоруске Соболенко. Правда, она проиграла финал соревнований французской теннисистке Гарсии.

Наконец в прошлом году полячка триумфовала в турнире, выиграв все 5 матчей. В финале она одолела Пегулу (6:1, 6:0).

К слову, накануне Людмила Киченок бесславно вылетела в парном разряде WTA Finals.

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