Людмила Кіченок третьою поразкою поспіль завершила виступи на Підсумковому турнірі

Українсько-латвійський дует Людмили Кіченок і Єлени Остапенко поступився парі представниці США Ніколь Меліхар-Мартінес і австралійки Еллен Перес на груповому етапі WTA Finals-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

WTA Finals Riyadh, парний розряд, "зелена" група

Л. Кіченок/Остапенко – Меліхар-Мартінес/Перес – 0:2 (1:6, 3:6)

Дует американської тенісистки та австралійки заграв потужно зі старту. Меліхар-Мартінес і Перес узяли п'ять очок поспіль, зокрема й два – на подачах опоненток. Лише в шостому геймі українка з латвійкою змогли розмочити рахунок.

Утім, цей локальний успіх виявився для них останнім у першому сеті. Американо-австралійська пара з легкістю реалізувала перший же сетбол. Як наслідок, закрили партію вони за приголомшливі 25 хвилин.

Другий сет видався трохи конкурентнішим. Проте, Меліхар-Мартінес і Перес знову швидко окреслили наміри перемогти. Вони вже в третьому геймі оформили брейк. Тож Кіченок із Остапенко опинилися в ролі тих, хто повинен наздоганяти. Та ліквідувати мінімальний відрив так і не змогли й поступилися за 35 хвилин.

Українка з балтійкою зазнали третьої поразки та вибувають з Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації. До столиці Саудівської Аравії вони приїхали з 1-м номером посіву, але підтвердити статус фавориток не змогли. У трьох поєдинках вони спромоглися виграти лише один сет.

Парний розряд WTA Finals-2024: що відомо

Вісім пар тенісисток розділили на дві групи – "зелену" та "білу". З кожного квартету в півфінал вийдуть по два найкращих дуети.

По дві перемоги в "зеленій" групі здобули пари Меліхар-Мартінес/Перес і Сінякова/Таунсенд. Натомість в "білому" квартеті таким результатом може похизуватися пара Дабровскі/Раутліфф. Тим часом дует Доулгайд/Кравчик завчасно втратив шанси на вихід із групи.

Чемпіонки парного розряду гарантовано зароблять 775 тисяч доларів. Додатково вони отримають гроші за кожен зіграний матч на турнірі.