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WTA Finals-2024. Свьонтек дізналася шлях до повернення на вершину світового тенісу

Фото: Іга Свьонтек та Корі Гауфф під час минулорічного турніру (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Відбулось жеребкування Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA), який пройде 2-9 листопада в аравійському Ер-Ріяді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У фіналі візьмуть участь вісім найкращих гравчинь за підсумками сезону 2024 року. До остаточного списку увійшли топ-сім тенісисток світового рейтингу, а також переможниця Вімблдону-2024 чешка Барбора Крейчікова, яка посідає 13-ту сходинку.

За результатами жеребкування учасниць було розділено на дві групи – "фіолетову" та "помаранчеву". У двох квартетах тенісистки проведуть між собою по одному матчу. До півфіналу вийдуть по дві найкращі з кожної групи.

Результати жеребкування

Фіолетова група

  • Аріна Сабаленко (1)
  • Жасмін Паоліні (Італія, 4)
  • Єлена Рибакіна (Казахстан, 5)
  • Чжен Ціньвень (Китай, 7)

Помаранчева група

  • Іга Свьонтек (Польща, 2)
  • Корі Гауфф (США, 3)
  • Джессіка Пегула (США, 6)
  • Барбора Крейчікова (Чехія, 13)

WTA Finals-2024: що відомо

У цьогорічному фіналі зіграють три дебютантки – Паоліні, Ціньвень та Крейчікова. Паоліні візьме участь як в одиночному, так і в парному розрядах. Натомість найдосвідченішими учасницями є Свьонтек та Сабаленко, які вже чотири рази брали участь в турнірах.

Троє зі списку раніше доходили до фінальних зустрічей: Свьонтек та Пегула змагались у вирішальній грі в 2023 році – чемпіонкою стала полька. Сабаленко дісталась фіналу у 2022-му, де зазнала поразки від француженки Каролін Гарсії.

Четвертий рік поспіль жодна з українок не відібралася в фінал (у 2020-му турнір на розігрували). Раніше це вдавалось Еліні Світоліній. У 2018-му вона стала чемпіонкою, а через рік знову грала в фіналі, де поступилась Ешлі Барті з Австралії.

Раніше Людмила Кіченок отримала суперниць на парному Підсумковому турнірі WTA.

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ТенісЕліна Світоліна