WTA Finals-2024. Свьонтек дізналася шлях до повернення на вершину світового тенісу

У фіналі візьмуть участь вісім найкращих гравчинь за підсумками сезону 2024 року. До остаточного списку увійшли топ-сім тенісисток світового рейтингу, а також переможниця Вімблдону-2024 чешка Барбора Крейчікова, яка посідає 13-ту сходинку.

За результатами жеребкування учасниць було розділено на дві групи – "фіолетову" та "помаранчеву". У двох квартетах тенісистки проведуть між собою по одному матчу. До півфіналу вийдуть по дві найкращі з кожної групи.

Результати жеребкування

Фіолетова група

Аріна Сабаленко (1)

Жасмін Паоліні (Італія, 4)

Єлена Рибакіна (Казахстан, 5)

Чжен Ціньвень (Китай, 7)

Помаранчева група

Іга Свьонтек (Польща, 2)

Корі Гауфф (США, 3)

Джессіка Пегула (США, 6)

Барбора Крейчікова (Чехія, 13)

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У цьогорічному фіналі зіграють три дебютантки – Паоліні, Ціньвень та Крейчікова. Паоліні візьме участь як в одиночному, так і в парному розрядах. Натомість найдосвідченішими учасницями є Свьонтек та Сабаленко, які вже чотири рази брали участь в турнірах.

Троє зі списку раніше доходили до фінальних зустрічей: Свьонтек та Пегула змагались у вирішальній грі в 2023 році – чемпіонкою стала полька. Сабаленко дісталась фіналу у 2022-му, де зазнала поразки від француженки Каролін Гарсії.

Четвертий рік поспіль жодна з українок не відібралася в фінал (у 2020-му турнір на розігрували). Раніше це вдавалось Еліні Світоліній. У 2018-му вона стала чемпіонкою, а через рік знову грала в фіналі, де поступилась Ешлі Барті з Австралії.