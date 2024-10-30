WTA Finals-2024. Свентек узнала путь к возвращению на вершину мирового тенниса

Состоялась жеребьевка Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет 2-9 ноября в аравийском Эр-Рияде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
В финале примут участие восемь лучших игроков по итогам сезона 2024 года. В окончательный список вошли топ-семь теннисисток мирового рейтинга, а также победительница Уимблдона-2024 чешка Барбора Крейчикова, занимающая 13-ю строчку.
По результатам жеребьевки участницы были разделены на две группы - "фиолетовую" и "оранжевую". В двух квартетах теннисистки проведут между собой по одному матчу. В полуфинал выйдут по две лучшие из каждой группы.
Результаты жеребьевки
Фиолетовая группа
Оранжевая группа
В финале этого года сыграют три дебютанта - Паолини, Циньвэнь и Крейчикова. Паолини примет участие как в одиночном, так и в парном разрядах. В то же время самыми опытными участниками являются Свентек и Соболенко, которые уже четырежды участвовали в турнирах.
Трое из списка ранее доходили до финальных встреч: Свентек и Пегула соревновались в решающей игре в 2023 году – чемпионкой стала полька. Соболенко пробивалась в финал в 2022-м, где потерпела поражение от француженки Каролин Гарсии.
Четвертый год подряд ни одна из украинок не отобралась в финал (в 2020-м турнир не разыгрывали). Раньше это удавалось Элине Свитолиной. В 2018-м она стала чемпионкой, а через год снова играла в финале, где уступила Эшли Барти из Австралии.
Ранее Людмила Киченок получила соперниц на парном Итоговом турнире WTA.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.