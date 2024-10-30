WTA Finals-2024. Свентек узнала путь к возвращению на вершину мирового тенниса

В финале примут участие восемь лучших игроков по итогам сезона 2024 года. В окончательный список вошли топ-семь теннисисток мирового рейтинга, а также победительница Уимблдона-2024 чешка Барбора Крейчикова, занимающая 13-ю строчку.

По результатам жеребьевки участницы были разделены на две группы - "фиолетовую" и "оранжевую". В двух квартетах теннисистки проведут между собой по одному матчу. В полуфинал выйдут по две лучшие из каждой группы.

Результаты жеребьевки

Фиолетовая группа

Арина Соболенко (1)

Жасмин Паолини (Италия, 4)

Елена Рыбакина (Казахстан, 5)

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7)

Оранжевая группа

Ига Свентек (Польша, 2)

Кори Гауфф (США, 3)

Джессика Пегула (США, 6)

Барбора Крейчикова (Чехия, 13)

WTA Finals-2024: что известно

В финале этого года сыграют три дебютанта - Паолини, Циньвэнь и Крейчикова. Паолини примет участие как в одиночном, так и в парном разрядах. В то же время самыми опытными участниками являются Свентек и Соболенко, которые уже четырежды участвовали в турнирах.

Трое из списка ранее доходили до финальных встреч: Свентек и Пегула соревновались в решающей игре в 2023 году – чемпионкой стала полька. Соболенко пробивалась в финал в 2022-м, где потерпела поражение от француженки Каролин Гарсии.

Четвертый год подряд ни одна из украинок не отобралась в финал (в 2020-м турнир не разыгрывали). Раньше это удавалось Элине Свитолиной. В 2018-м она стала чемпионкой, а через год снова играла в финале, где уступила Эшли Барти из Австралии.