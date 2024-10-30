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WTA Finals-2024. Свентек узнала путь к возвращению на вершину мирового тенниса

Фото: Ига Свентек и Кори Гауфф во время турнира прошлого года (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Состоялась жеребьевка Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет 2-9 ноября в аравийском Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В финале примут участие восемь лучших игроков по итогам сезона 2024 года. В окончательный список вошли топ-семь теннисисток мирового рейтинга, а также победительница Уимблдона-2024 чешка Барбора Крейчикова, занимающая 13-ю строчку.

По результатам жеребьевки участницы были разделены на две группы - "фиолетовую" и "оранжевую". В двух квартетах теннисистки проведут между собой по одному матчу. В полуфинал выйдут по две лучшие из каждой группы.

Результаты жеребьевки

Фиолетовая группа

  • Арина Соболенко (1)
  • Жасмин Паолини (Италия, 4)
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 5)
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 7)

Оранжевая группа

  • Ига Свентек (Польша, 2)
  • Кори Гауфф (США, 3)
  • Джессика Пегула (США, 6)
  • Барбора Крейчикова (Чехия, 13)

WTA Finals-2024: что известно

В финале этого года сыграют три дебютанта - Паолини, Циньвэнь и Крейчикова. Паолини примет участие как в одиночном, так и в парном разрядах. В то же время самыми опытными участниками являются Свентек и Соболенко, которые уже четырежды участвовали в турнирах.

Трое из списка ранее доходили до финальных встреч: Свентек и Пегула соревновались в решающей игре в 2023 году – чемпионкой стала полька. Соболенко пробивалась в финал в 2022-м, где потерпела поражение от француженки Каролин Гарсии.

Четвертый год подряд ни одна из украинок не отобралась в финал (в 2020-м турнир не разыгрывали). Раньше это удавалось Элине Свитолиной. В 2018-м она стала чемпионкой, а через год снова играла в финале, где уступила Эшли Барти из Австралии.

Ранее Людмила Киченок получила соперниц на парном Итоговом турнире WTA.

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ТеннисЭлина Свитолина