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Людмила Кіченок отримала суперниць на Підсумковому турнірі WTA

Ер-Ріяд, Середа 30 жовтня 2024 11:23
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Людмила Кіченок отримала суперниць на Підсумковому турнірі WTA Фото: Людмила Кіченок підходить до турніру в статусі однієї з фавориток (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Дует української тенісистки Людмили Кіченок і латвійки Єлени Остапенко потрапив до "зеленої" групи змагань Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками сезону-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Українсько-латвійська пара дізналася опоненток на груповому етапі WTA Finals. Із двох квартетів у півфінал змагань проб'ються по два найкращих дуети.

Кіченок із Остапенко потрапили до однієї групи з парами Се Шувей (Тайвань) й бельгійки Елізе Мертенс, американки Ніколь Меліхар-Мартінес і Еллен Перес із Австралії, чешки Катержини Сінякової та Тейлор Таунсенд (США). Проти останніх українка з латвійською тенісисткою зіграють на старті змагань, 2 листопада.

Підсумковий турнір триватиме до 9 листопада. Кіченок із Остапенко отримали на змагання перший номер посіву. Цьогоріч вони виграли Відкритий чемпіонат США в парному розряді.

Хто така Людмила Кіченок

Уродженка Дніпра, тенісом почала займатися у 7 років. Спеціалізація – парний розряд і мікст.

Торік тріумфувала на Вімблдонському турнірі в дуеті з хорватом Мате Павічем. Цьогоріч у парі з Остапенко дійшла до фіналу Australian Open. Тріумф на US Open-2024 – перший на рівні мейджорів у парах. Загалом завоювала 11 парних титулів серії WTA.

Найчастіше змагається в дуеті зі сестрою-близнючкою Надією Кіченок і Остапенко. На WTA Finals-2022 вийшла з латвійською тенісисткою у півфінал, але там вони програли чешкам Барборі Крейчіковій та Катержині Сіняковій.

До слова, раніше Стародубцева вилетіла з Jiangxi Open в першому раунді.

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