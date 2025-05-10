WTA 1000 у Римі: Світоліна намучилась з 90-ю ракеткою світу та вийшла на кривдницю Свьонтек

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

WTA 1000, Рим, 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Хейлі Баптист (США) – 6:4, 3:6, 6:4

Хто така Хейлі Баптист

Після непростої перемоги в попередньому колі над іспанкою Джессікою Бусас Манейро (6:4, 7:6), Світоліна провела ще більш важку зустріч з 16-ю ракеткою Сполучених Штатів, та 90-ю в світі Баптист.

23-річну американку можна вважати непоганим середняком світового тенісу. У Римі їй довелося почати з кваліфікації, а в основній сітці вона зуміла пройти двох "нейтралок" – Анну Блінкову (7:6, 6:4) та Людмилу Самсонову (6:3, 2:6, 6:4).

Суперниці проводили на корті перший очний поєдинок.

Як пройшла гра

У першій партії українка програла гейм на подачі суперниці, а потім віддала й свої м'ячі – 0:2. Згодом зібралася і на власній подачі більше не помилялась, натомість зробила два брейки. Це й стало вирішальним у сеті – 6:4.

У другій – для вітчизняної тенісистки все складалось жахливо: 0:5 – з двома програними подачами. Світоліній вдалося відіграти одну та скоротити відставання до 3:5. Проте, сет завершився на користь американки – 3:6.

У вирішальній партії були гойдалки та нерви. Українка взяла восьмий гейм на подачі Баптист (5:3). У наступному, на власних м'ячах, мала п'ять матч-болів, але примудрилась програти. Проте знову впевнено зіграла на чужій подачі (40:15) та закрила матч, що тривав 2 години та 32 хвилини.

Світоліна вшосте вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA в Римі. У 2017 та 2018 роках вона ставала переможницею змагань.

З ким Світоліна гратиме далі

Наступною суперницею лідерки українського тенісу стане ще одна американка – 29-та ракетка світу Даніель Коллінз.

В 1/16 фіналу вона здолала минулорічну чемпіонку Рима, другу в світовому рейтингу – Ігу Свьонтек з Польщі (6:1, 7:5). Це була шоста перемога американки над представницею топ-5 рейтингу.