WTA 1000 в Риме: Костюк легко справилась с первой ракеткой Канады и снова сыграет с Соболенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк уверенно вышла в 1/8 финала "тысячника" в Риме. В матче третьего круга она одолела лучшую канадскую теннисистку Лейлу Фернандес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

WTA 1000, Рим, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) - Лейла Фернандес (Канада) - 6:4, 6:2

Как прошла игра

Костюк, которая занимает в рейтинге WTA 27-ю строчку встретилась с соседкой в мировом списке - 26-й Фернандес. Это была первая встреча теннисисток на корте и она прошла для украинки достаточно легко.

Впрочем, в первом сете борьба была равной. Сначала вперед вырвалась украинка (3:1), затем канадка сравняла счет и даже повела (4:3). Впрочем, последнее слово было за нашей спортсменкой: сначала она взяла подачу Фернандес, а затем - на своих мячах довела партию до победы.

Второй сет оказался для Костюк значительно легче. Проиграв стартовый гейм, она затем взяла пять розыгрышей подряд. При счете 5:1 отдала сопернице второй балл. Но затем, на своей подаче закрыла поединок, который длился 1 час и 35 минут.

Украинка вышла в четвертый круг на "тысячнике" в Риме. Она впервые сыграет на этой стадии соревнований в Италии и вообще в пятый раз на турнирах такого уровня.

И снова встреча с Соболенко

Соперник Костюк в 1/8 финала будет лидер мирового рейтинга - "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.

Костюк и Соболенко встречались в четвертьфинале предыдущего "тысячника" - в испанском Мадриде. Там украинка провела очень конкурентный поединок, который вполне могла завершить в свою пользу. Но уступила в тяжелом матче с двумя тай-брейками - 6:7, 6:7.

Всего Костюк играла с Соболенко трижды в карьере и неизменно уступала. Дважды это было на грунтовых кортах и однажды - на харде.