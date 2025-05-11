Сіннер вперше зіграв після дискваліфікації та продовжив переможну серію (відео)

Триразовий чемпіон турнірів Великого шолома та перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер, успішно повернувся до туру ATP, здобувши перемогу в першому матчі після дискваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань

У другому колі турніру серії "Мастерс" у Римі він обіграв 99-го номера світового рейтингу аргентинця Маріано Навоне з рахунком 6:3, 6:4.

Сіннер виграв свій 22-й матч поспіль. У віці 23 років італієць став наймолодшим автором такої серії з 2008 року, коли 23 матчі поспіль вигравав Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина).

Востаннє Сіннер поступався в жовтні 2024 року на турнірі в Пекіні, коли програв іспанцю Карлосу Алькарасу в фіналі.

"Це неймовірне відчуття, я довго чекав на цей момент. Дуже щасливий повернутися. Сьогоднішня перемога була непростою. Я намагався краще рухатись, місцями це вдавалося дуже добре, іноді могло бути й краще. Але зрештою результат сьогодні – не головне. Це був особливий день для мене, і я дуже щасливий", – прокоментував своє повернення лідер світового тенісу.

У третьому колі змагань Сіннер зустрінеться з нідерландцем Єспером Де Йонгом. Матч запланований на понеділок, 12 травня.

Турнір серії "Мастерс" у Римі триває з 7 по 15 травня. Чинний чемпіон змагань – Александер Звєрєв з Нмеччини.

Дискваліфікація Сіннера: що відомо

У березні минулого року на турнірі серії "Мастерс" в американському Індіан-Веллсі перша ракетка світу здав дві позитивні допінг-проби на метаболіт клостеболу.

Проте незалежний трибунал Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) визнав спортсмена невинуватим та не став карати. У жовтні Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) подала апеляцію на рішення ITIA до Спортивного арбітражного суду (CAS) з вимогою дискваліфікувати італійця на термін від одного до двох років. Розгляд цієї справи повинен був відбутися 16-17 квітня 2025 року. Але тенісист зіграв на випередження. Він сам пішов на співпрацю з ВАДА та погодився на дискваліфікацію.

15 лютого Антидопінгова агенція оголосила про мирову угоду з Сіннером: його дискваліфікували на три місяці, після чого ВАДА відкликала свою апеляцію. Дискваліфікація завершилася на початку травня. Примітно, що за цей час нікому не вдалося змістити італійця з вершини світового рейтингу.