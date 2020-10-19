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Сотрудник Белого дома встречался с представителями Асада в Дамаске, - WSJ

США, Понедельник 19 октября 2020 07:31
Сотрудник Белого дома встречался с представителями Асада в Дамаске, - WSJ
Фото: Башар Асад (flickr)
Автор: РБК-Украина

Сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году посещал Дамаск, где встретился с представителями президента Сирии Башара Асада. Вероятно, Пейтел вел переговоры об освобождении двух граждан США, которые якобы удерживаются правительством Асада.

Об этом пишет американская газета Wall Strеet Journal.

Газета пишет, что переговоры, вероятно, велись об освобождении журналиста-фрилансера Остина Тайси и терапевта Мехмеда Камальмаза.

В Госдепартаменте США и в Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что США усилили свое присутствие в Сирии после ряда стычек с российскими войсками, которые обострили напряженность в стране. Эти шаги должны стать сигналом для России.

Также США объявили о введении санкций против сирийского бизнесмена, а также девяти компаний, которые являются близкими бизнес-партнерами режима Башара Асада в Сирии. Санкции грозят и иностранцам, которые взаимодействуют с людьми из этого списка.

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