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США ввели санкции против сына Асада и деловых партнеров

США, Вашингтон, Четверг 30 июля 2020 03:49
США ввели санкции против сына Асада и деловых партнеров
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)
Автор: Артур Родивилов

Минфин расширил список лиц, с которыми гражданам США запрещено заключать любые сделки

США объявили о введении санкций против сирийского бизнесмена, а также девяти компаний, которые являются близкими бизнес-партнерами режима Башара Асада в Сирии. Санкции грозят и иностранцам, которые взаимодействуют с людьми из этого списка.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В список входит и сын главы государства Хафез Асад, а также двоюродный брат президента Зухаир Тауфик Асад, командующий 1-й танковой дивизией Сирийской арабской армии.

"Башар Асад и его деловые партнеры - соучастники по разрушению сирийской экономики. Они тратят десятки миллионов долларов каждый месяц, чтобы вести войну против сирийского народа вместо того, чтобы обеспечивать его основные потребности", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Amnesty International, в Сирии правительственные войска совместно с российскими союзниками целенаправленно наносят удары с земли и воздуха по школах и больницах.

Также РБК-Украина писало, что власти США обвинили министра обороны Сирии Али Абдуллу Айюба в препятствовании прекращению огня на севере страны и ввели против него санкции.

В марте Помпео заявлял, что военные Российской Федерации убили десятки турецких солдат в ходе эскалации в Сирии.

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