Співробітник Білого дому зустрічався з представниками Асада в Дамаску, - WSJ

Фото: Башар Асад (flickr)

Співробітник Білого дому Кеш Пейтел у цьому році відвідував Дамаск, де зустрівся з представниками президента Сирії Башара Асада. Ймовірно, Пейтел вів переговори про звільнення двох громадян США, які нібито утримуються урядом Асада.

Про це пише американська газета Wall Stret Journal.

Газета пише, що переговори ймовірно велися про звільнення журналіста-фрілансера Остіна Тайсі та терапевта Мехмеда Камальмаза.

У Держдепартаменті США та в Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію.

Раніше повідомлялось, що США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, що загострили напруженість у країні. Ці кроки повинні стати сигналом для Росії.

Також США оголосили про введення санкцій проти сирійського бізнесмена, а також дев'яти компаній, які є близькими бізнес-партнерами режиму Башара Асада у Сирії. Санкції загрожують і іноземцям, які взаємодіють з людьми з цього списку.