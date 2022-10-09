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WSJ дізналося про плани Британії відновити випуск гаубиць M777. Їх отримує Україна

Фото: випуск гаубиць M777 можуть відновити у Британії (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Константин Широкун

Британська військово-промислова компанія BAE Systems веде переговори з урядом США щодо відновлення виробництва гаубиць M777.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Компанія вже звернула виробництво гаубиць. Однак після того, як зброя показала свою ефективність у ході війни в Україні, ним зацікавилися одразу кілька східноєвропейських країн.

Тепер компанія веде переговори з армією США, якій належить технологія створення зброї, щодо можливості відновлення виробництва M777 для постачання іншим країнам. У разі згоди з боку Пентагону виробнику знадобиться нових постачальників титану та легких компонентів гаубиці.

Сама компанія вважає, що на відновлення виробництва M777 їй знадобиться 30-36 місяців.

Раніше ми писали, що США відправили в Україну нову партію гаубиць M777. Пентагон продовжив постачання озброєння Збройним силам України для протистояння агресії РФ.

Також повідомлялося, що уряд Канади передало ЗСУ понад 20 тисяч снарядів для нових американських гаубиць M777.

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