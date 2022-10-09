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WSJ узнало о планах Британии возобновить выпуск гаубиц M777. Их получает Украина

Фото: выпуск гаубиц M777 могут возобновить в Британии (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Константин Широкун

Британская военно-промышленная компания BAE Systems ведет переговоры с правительством США о возобновлении производства гаубиц M777.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Компания уже свернула производство гаубиц. Однако после того, как оружие показало свою эффективность в ходе войны в Украине, им заинтересовались сразу несколько восточноевропейских стран.

Теперь компания ведет переговоры с армией США, которой принадлежит технология создания оружия, о возможности возобновления производства M777 для поставок другим странам. В случае согласия со стороны Пентагона производителю потребуется найти новых поставщиков титана и легких компонентов гаубицы.

Сама компания полагает, что на возобновление производства M777 ей понадобится 30−36 месяцев.

Ранее мы писали, что США отправили в Украину новую партию гаубиц M777. Пентагон продлил поставки вооружения Вооруженным силам Украины для противостояния агрессии РФ.

Также сообщалось, что правительство Канады передало ВСУ более 20 тысяч снарядов для новых американских гаубиц M777.

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