WSJ узнало о планах Британии возобновить выпуск гаубиц M777. Их получает Украина

Компания уже свернула производство гаубиц. Однако после того, как оружие показало свою эффективность в ходе войны в Украине, им заинтересовались сразу несколько восточноевропейских стран.

Теперь компания ведет переговоры с армией США, которой принадлежит технология создания оружия, о возможности возобновления производства M777 для поставок другим странам. В случае согласия со стороны Пентагона производителю потребуется найти новых поставщиков титана и легких компонентов гаубицы.

Сама компания полагает, что на возобновление производства M777 ей понадобится 30−36 месяцев.