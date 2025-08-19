WSJ дізналось, як європейці пояснювали Трампу, чому Україна не може віддати Донбас РФ

Європейські лідери під час переговорів у Вашингтоні намагалися донести до президента США Дональда Трампа небезпеку можливих поступок Росії щодо територій України, зокрема решти Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, підготовлена США карта східної України, яку переглянули Трамп і Володимир Зеленський, продемонструвала, що Росія вже контролює близько 76% Донецької області. Цей регіон, на який Кремль претендує повністю, містить одні з найпотужніших оборонних укріплень України.
Щоб пояснити масштаб загрози, європейські лідери наводили приклади, які могли б бути зрозумілими для Трампа.
Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "вимога Москви щодо всього Донбасу є рівноцінною проханням до США відмовитися від Флориди".
Президент Фінляндії Александер Стубб під час закритих переговорів охарактеризував східноукраїнські міста Краматорськ і Слов’янськ як "бастіон проти гунів".
За словами джерел видання, саме ця метафора справила на Трампа найбільше враження.
Нагадаємо, у Білому домі пройшла зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів європейських країн, які прибули до Вашингтона, аби висловити підтримку президенту Україні.
В Овальному кабінеті перед закритими переговорами Зеленського і Трампа розмістили велику карту України. Східна частина країни, зафарбована рожевим кольором, ілюструвала територію, яку зараз контролюють російські війська - приблизно 20%.
За даними BBC, карту підготували як наочний аргумент для тиску Трампа на Зеленського щодо обміну територій на мир.
Як вже писав WSJ, український президент на переговорах не відкидав одразу ідею територіальних обмінів, однак підкреслював, що реалізувати їх буде складно через необхідність переміщення населення і конституційну заборону на здачу територій. Водночас він допустив можливість "пропорційних обмінів".