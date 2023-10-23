WP пише про причетність спецслужб України до ліквідації Дугіної. Що про це говорить СБУ
Центральне розвідувальне управління США навчило спецслужби України ефективно протистояти російським загрозам. Нібито саме Україна того року провела операцію з ліквідації російської пропагандистки Дар'ї Дугіної під Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Співпраця України з ЦРУ
"За словами чиновників, з 2015 року ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів на те, щоб перетворити служби України, створені за радянських часів, на потужних союзників у боротьбі з Москвою", - йдеться у матеріалі.
WP пише, що Агентство надало Україні передові системи спостереження, навчило новобранців на об'єктах в Україні, а також у Сполучених Штатах, побудувало нові штаб-квартири для підрозділів української воєнної розвідки та обмінювалося розвідданими в масштабах, що були неймовірні до того, як Росія незаконно анексувала Крим. За словами чиновників, ЦРУ зберігає значну присутність у Києві.
Убивство Дар'ї Дугіної
Видання пише, що операція з ліквідації пропагандистки Дар'ї Дугіної в РФ нібито була організована Службою внутрішньої безпеки України.
"Багато таємних операцій України переслідували чіткі військові цілі і сприяли обороні країни. Однак вибух автомобіля, внаслідок якого загинула Дар'я Дугіна, підкреслив, що Україна використовує те, що чиновники в Києві називають ліквідаціями, як зброю війни", - пише The Washington Post.
Також повідомляють, що за останні 20 місяців СБУ і Головне управління розвідки Міноборони України нібито здійснили десятки операцій з ліквідації російських "чиновників" на окупованих територіях. Йдеться про колаборантів, офіцерів РФ у тилу, а також активних прихильників війни Росії проти України.
У матеріалі WP йдеться про те, що серед ліквідованих - колишній командир російського підводного човна Станіслав Ржицький, який здійснював пробіжку в парку міста Краснодар, і так званий "воєнкор" Владлен Татарський у кафе Санкт-Петербурга.
Що про це говорять у СБУ
В коментарі для РБК-Україна прес-служба Служби безпеки України повідомила, що всі деталі щодо резонансних спецоперацій СБУ ми зможемо обговорити після нашої перемоги.
"Ми не коментуємо інформацію, отриману ЗМІ від джерел", - йдеться в заяві.
Водночас, як наголошував раніше неодноразово голова СБУ Василь Малюк, Служба безпеки й надалі докладатиме максимум зусиль, щоб вигнати окупантів з української землі та завершити війну нашою перемогою.
Дар'я Дугіна, її батько та підтримка війни РФ проти України
Дар'я Дугіна - так звана російська журналістка, політолог. Вона активно підтримувала війну РФ проти України, за що проти неї ввели санкції країни Заходу. 21 серпня 2022 року в Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, де знаходилася Дар'я Дугіна, яка повністю розділяла світогляд свого батька Олександра Дугіна.
Олександр Дугін - так званий російський філософ, політолог, соціолог, перекладач і громадський діяч. Його діяльність спрямована на створення "євразійської наддержави" через інтеграцію Росії з колишніми радянськими республіками в новий Євразійський союз. У червні СБУ повідомила про підозру ідеологу "руського миру" Дугіну.
У травні керівник військової розвідки України Кирило Буданов відповів на російські звинувачення в тероризмі. Він заявив, що українські військові продовжать знищувати окупантів по перемоги.
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