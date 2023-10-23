WP пишет о причастности спецслужб Украины к ликвидации Дугиной. Что об этом говорит СБУ

Центральное разведывательное управление США научило спецслужбы Украины эффективно противостоять российским угрозам. Якобы именно Украина в том году провела операцию по ликвидации российской пропагандистки Дарьи Дугиной под Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Сотрудничество Украины с ЦРУ

"По словам чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные в советское время, в мощных союзников в борьбе с Москвой", - говорится в материале.

WP пишет, что Агентство предоставило Украине передовые системы наблюдения, обучило новобранцев на объектах в Украине, а также в Соединенных Штатах, построило новые штаб-квартиры для подразделений украинской военной разведки и обменивалось разведданными в масштабах, которые были невероятны до того, как Россия незаконно аннексировала Крым. По словам чиновников, ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве.

Убийство Дарьи Дугиной

Издание пишет, что операция по ликвидации пропагандистки Дарьи Дугиной в РФ якобы была организована Службой внутренней безопасности Украины.

"Многие тайные операции Украины преследовали четкие военные цели и способствовали обороне страны. Однако взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, подчеркнул, что Украина использует то, что чиновники в Киеве называют ликвидациями, как оружие войны", - пишет The Washington Post.

Также сообщают, что за последние 20 месяцев СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины якобы осуществили десятки операций по ликвидации российских "чиновников" на оккупированных территориях. Речь идет о коллаборантах, офицерах РФ в тылу, а также активных сторонниках войны России против Украины.

В материале WP говорится о том, что среди ликвидированных - бывший командир российской подводной лодки Станислав Ржицкий, который совершал пробежку в парке города Краснодар, и так называемый "военкор" Владлен Татарский в кафе Санкт-Петербурга.

Что об этом говорят в СБУ

В комментарии для РБК-Украина пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что все детали относительно резонансных спецопераций СБУ мы сможем обсудить после нашей победы.

"Мы не комментируем информацию, полученную СМИ от источников", - говорится в заявлении.

В то же время, как отмечал ранее неоднократно председатель СБУ Василий Малюк, Служба безопасности и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы изгнать оккупантов с украинской земли и завершить войну нашей победой.

Дарья Дугина, ее отец и поддержка войны РФ против Украины

Дарья Дугина - так называемая российская журналистка, политолог. Она активно поддерживала войну РФ против Украины, за что против нее ввели санкции страны Запада. 21 августа 2022 года в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, где находилась Дарья Дугина, полностью разделявшая мировоззрение своего отца Александра Дугина.

Александр Дугин - так называемый российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель. Его деятельность направлена на создание "евразийской сверхдержавы" через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз. В июне СБУ сообщила о подозрении идеологу "русского мира" Дугину.

В мае руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов ответил на обвинения в терроризме. Он заявил, что украинские военные продолжат уничтожать кафиров по победе.