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WP: две американских компании распространяли теории заговора о выборах в США

Автор: Даша Харченко

Авиационная компания USAerospace Partners и организация Institute for Good Governance, зарегистрированные в штате Вирджиния, распространяли теории заговора о президентских выборах 2020 года в США. Обеими компаниями руководит бывший кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Мишель Рузвельт Эдвардс.

Об этом пишет The Washington Post.

Компании распространяли сообщения о так называемом "Италиягейте" - теории, по которой итальянская оборонная компания якобы использовала военные спутники, чтобы изменить голоса за бывшего президента США Дональда Трампа в пользу Джо Байдена.

По сообщению газеты, в декабре 2020 года, глава аппарата Белого дома Трампа Марк Медоус переправил и.о. генпрокурора Джеффри Роузену информацию об "Италиягейте", напечатанную на бланке USAerospace Partners. Вторая организация в январе 2021 года распространила пресс-релиз с заявлением итальянского прокурора, утверждавшего, что один из хакеров сознался в заговоре.

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Ранее Американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о выборах президента в 2020 году. В этом отчете речь пойдет о попытках вмешательства со стороны России.

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