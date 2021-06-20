WP: дві американські компанії поширювали теорії змови про вибори в США

Компанії поширювали повідомлення про так званий "Італіягейт" - теорію, за якою Італійська оборонна компанія нібито використовувала військові супутники, щоб змінити голоси за колишнього президента США Дональда Трампа на користь Джо Байдена.

За повідомленням газети, в грудні 2020 року, глава апарату Білого дому Трампа Марк Медоус переправив в. о. генпрокурора Джеффрі Роузену інформацію про "Італіягейт", надруковану на бланку USAerospace Partners. Друга організація в січні 2021 року розповсюдила пресреліз із заявою італійського прокурора, який стверджував, що один з хакерів зізнався у змові.

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