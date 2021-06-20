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WP: дві американські компанії поширювали теорії змови про вибори в США

Автор: Даша Харченко

Авіаційна компанія USAerospace Partners і організація Institute for Good Governance, зареєстровані в штаті Вірджинія, поширювали теорії змови про президентські вибори 2020 року в США. Обома компаніями керує колишній кандидат в конгресмени від Республіканської партії Мішель Рузвельт Едвардс.

Про це пише The Washington Post.

Компанії поширювали повідомлення про так званий "Італіягейт" - теорію, за якою Італійська оборонна компанія нібито використовувала військові супутники, щоб змінити голоси за колишнього президента США Дональда Трампа на користь Джо Байдена.

За повідомленням газети, в грудні 2020 року, глава апарату Білого дому Трампа Марк Медоус переправив в. о. генпрокурора Джеффрі Роузену інформацію про "Італіягейт", надруковану на бланку USAerospace Partners. Друга організація в січні 2021 року розповсюдила пресреліз із заявою італійського прокурора, який стверджував, що один з хакерів зізнався у змові.

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Раніше Американське розвідувальне співтовариство опублікувало звіт про вибори президента в 2020 році. У цьому звіті мова піде про спроби втручання з боку Росії.

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