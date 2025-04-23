WP дізналося причини зриву зустрічі щодо України в Лондоні

23 квітня в Лондоні мала відбутися важлива зустріч щодо України за участю США та кількох країн ЄС. Журналісти дізналися причини, через які її було скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP .

Як пише видання, європейські дипломати скасували заплановані на середу, 23 квітня, переговори на високому рівні про припинення війни Росії в Україні після того, "як провідні дипломати США раптово скасували свої плани на участь у них".

"Скасування зустрічі відбулося на тлі гніву у Вашингтоні через небажання Києва прийняти пропозиції про передачу території Росії і те, що Київ вважає за краще "спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше - потім", - заявив журналістам обізнаний про ситуацію чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Очікувалося, що переговори на нижчому рівні відбудуться в середу, 23 квітня, але зустріч міністрів закордонних справ більше не відбудеться, уточнив WP дипломат у Лондоні, знайомий із планом.

"Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який мав приймати колег, натомість "загляне" на засідання на нижчому рівні", - пишуть автори.

Коли зустріч щодо України може відбутися і в якому форматі

У вівторок увечері Рубіо, який відмовився від поїздки до Лондона напередодні ввечері, 22 квітня, висловив сподівання, що зустріч на високому рівні може відбутися "найближчими місяцями".

"Ми сподіваємося, що, судячи зі слів Рубіо, зустріч у Лондоні може відбутися незабаром, але без Віткоффа, держсекретаря, французького і німецького міністрів закордонних справ, немає сенсу головувати міністрові закордонних справ", - сказав дипломат, ознайомлений із перебігом переговорів.