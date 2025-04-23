Міністри України та Британії розпочали зустріч у Лондоні
У Лондоні стартувала зустріч міністрів України та Великої Британії. Сторони обговорюють безпеку та тривалий мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
У Лондоні 23 квітня розпочалась зустріч міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії.
До британської столиці прибула делегація на чолі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим.
Як повідомив Сибіга, перша зустріч у рамках візиту проходить на рівні міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії.
Українські представники ведуть перемовини з головою МЗС Британії Девідом Леммі та міністром оборони Джоном Гілі.
"Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки", - зазначив він.
Сьогодні, 23 квітня, у Лондоні мала відбутися зустріч представників України, Британії, США, Франції та Німеччини. За словами президента Володимира Зеленського, переговори мали б бути спрямовані на припинення вогню.
Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від переговорів щодо України в Лондоні 23 квітня. Причиною стала відмова президента Володимира Зеленського визнати Крим російським.
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