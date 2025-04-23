WP узнало причины срыва встречи по Украине в Лондоне

23 апреля в Лондоне должна была состояться важная встреча по Украине с участием США и нескольких стран ЕС. Журналисты узнали причины, по которым она была отменена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP .

Как пишет издание, европейские дипломаты отменили запланированные на среду, 23 апреля, переговоры на высоком уровне о прекращении войны России в Украине после того, "как ведущие дипломаты США внезапно отменили свои планы на участие в них".

"Отмена встречи произошла на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Киева принять предложения о передаче территории России и то, что Киев предпочитает "сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное - потом", - заявил журналистам осведомленный о ситуации чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Ожидалось, что переговоры на более низком уровне состоятся в среду, 23 апреля, но встреча министров иностранных дел больше не состоится, уточнил WP дипломат в Лондоне, знакомый с планом.

"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, который должен был принимать коллег, вместо этого "заглянет" на заседание на низшем уровне", - пишут авторы.

Когда встреча по Украине может состояться и в каком формате

Во вторник вечером Рубио, который отказался от поездки в Лондон накануне вечером, 22 апреля, выразил надежду, что встреча на высоком уровне может состояться "в ближайшие месяцы".

"Мы надеемся, что, судя по словам Рубио, встреча в Лондоне может состояться вскоре, но без Уиткоффа, госсекретаря, французского и немецкого министров иностранных дел, нет смысла председательствовать министру иностранных дел", - сказал дипломат, знакомый с ходом переговоров.