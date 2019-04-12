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World Press Photo назвал лучшее фото года

Новости » Общество    12.04.2019 - 13:13
World Press Photo назвал лучшее фото года
Фото, получившее награду (worldpressphoto.org John Moore/Getty Images)

На фото - заплаканная девочка на границе США и Мексики

Лучшей фотографией 2019 года по версии World Press Photo стало фото с плачущей девочкой из Гондураса, чью мать обыскивает американский пограничник на границе США с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт конкурса.

Фото признано лучшим в номинации "Мировое пресс-фото года" (World Press Photo of the Year).

Члены жюри конкурса заявили, что это фото показывает "другой вид насилия - психологический".

Снимок был сделан в апреле 2018 года и разошелся по всему миру, вызвав общественный протест против политики США в отношении разделения мигрантов и их детей.

В то время в США приняли закон, который предусматривал уголовную ответственность для мигрантов. За это родителей-беженцев могли арестовывать, разводя их с детьми. Однако из-за протестов эту норму закона было отменено 20 июня 2018 года президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп планирует ужесточить миграционную политику.

В частности, в среду, 3 апреля, Трамп снова пригрозил Мексике закрытием границы и немедленно ликвидировать лазейки на границе.

 

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